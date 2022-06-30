Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan Akdeniz Oyunları'nda 2 bronz madalya - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan Akdeniz Oyunları'nda 2 bronz madalya

30.06.2022 11:40
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan Akdeniz Oyunları'nda 2 bronz madalya

Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2 sporcusu bronz madalya kazandı.

Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 2 sporcusu bronz madalya kazandı.

Cezayir Oran şehrinde gerçekleştirilen organizasyon milli sporcular elde ettikleri derecelerle Türkiye'yi ülkeler sıralamasında zirveye taşırlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli badmintoncuları Emre Lale ve Özge Bayrak Bağcı bronz madalya kazanmayı başardı. 5 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda son 16 turunda Cezayirli AdelHamek'i 2-0, çeyrek finalde ise İtalyan GiovanniToti'yi 2-0 mağlup eden Bursa Büyükşehir BelediyesporluEmre Lale, adını yarı finale yazdırdı. Milli badmintoncu finale yükselme maçında ise İspanyol Pablo AbianVicen'e 2-0 yenildi ve 19. Akdeniz Oyunları'nı bronz madalyayla tamamladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün bir başka milli badmintoncusu Özge Bayrak Bağcı da son 16 turunda Yunanistan'dan GrammatoulaSotiriou'yu 2-1, çeyrek finalde KatharinaFink'i 2-0 mağlup ederek yarıfinale yükseldi. Özge Bayrak Bağcı yarıfinal maçında ise İspanyol BeatrizCorralesOcana'ya 2-0 mağlup olunca organizasyonda bronz madalya kazandı. Organizasyonda 5 sporcusu yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün voleybolcuları Gökhan Gökgöz ve Metin Toy, Milli Takım'la başarılı bir performans sergilerlerken, Olimpiyat madalyalı milli taekwondocusu Hatice Kübra İlgün ise 19. Akdeniz Oyunları'nda tatamiye 3 Temmuz 2022 Pazar günü çıkacak. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akdeniz Oyunları, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan Akdeniz Oyunları'nda 2 bronz madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintonculardan Akdeniz Oyunları'nda 2 bronz madalya - Son Dakika
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