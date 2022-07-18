Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Yağmur Şen Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Yağmur Şen Avrupa üçüncüsü oldu

18.07.2022 14:23
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Yağmur Şen Avrupa üçüncüsü oldu

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular elde ettikleri derecelerle yüzleri güldürürlerken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yağmur Şen de bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Hırvatistan'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular elde ettikleri derecelerle yüzleri güldürürlerken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yağmur Şen de bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 58 kiloda mindere çıkan Yağmur Şen, Bursa'ya madalya kazandırmanın gururunu yaşadı. Organizasyonda eleme turunda Azerbaycan'dan Sofiya Rustam'ı 5-1, çeyrek finalde Ukrayna'dan Oleksandra Malkova'yı 10-0 yenen Yağmur Şen, yarı finale yükselirken madalyayı da garantiledi. Yarı finalde Macaristan'dan Eda Balazs'a 5-3 yenilen Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi, bronz madalya mücadelesinde Polonyalı Magdelena Hanna Siedy ile karşılaştı. Üçüncülük müsabakasından ise 10-5 galip ayrılan Yağmur Şen bronz madalyanın sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağmur Şen'in bronz madalya kazandığı ve büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada Kadın Milli Takımı ise 1 altın, 7 bronz toplamda 8 madalya kazanarak 140 puan ile Avrupa üçüncüsü oldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hırvatistan, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Yağmur Şen Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika

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