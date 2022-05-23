Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu

23.05.2022 13:33
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcu Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazandı.

İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un milli sporcu Hatice Kübra İlgün, altın madalya kazandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak Bursa'ya tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu, İngiltere'deki organizasyonda da madalyayı kaçırmadı. Dev organizasyonda 57 kiloda tatamiye çıkan Hatice Kübra İlgün, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Finlandiya'dan Helmi Harkonen'i 25-5 teknik üstünlükle yendi. Çeyrek finalde Litvanya'dan Klaudija Tvaronaviviute ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu, rakibini 8-0'la geçerken adını yarı finale yazdırdı ve madalyayı garantiledi. Final için İtalyan Gaida Al Halwani ile karşı karşıya gelen Hatice Kübra İlgün, bu müsabakadan da 31-4 üstün ayrıldı ve finale yükseldi. Finalde Polonyalı Partrycja Adamkiewicz ile karşılaşan Hatice Kübra İlgün, oldukça üstün oynadığı karşılaşmada rakibine 15-9 üstünlük sağladı ve altın madalyayı boynuna takarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu
Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Hatice Kübra İlgün Avrupa şampiyonu - Son Dakika


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