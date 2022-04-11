Bursa Büyükşehir voleybol takımları 5 kupa kazandı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir voleybol takımları 5 kupa kazandı

11.04.2022 12:08
Bursa Büyükşehir voleybol takımları 5 kupa kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol altyapı takımları sezonu 5 kupayla kapattı2021-2022 sezonu voleybol yerel liglerinin tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlar ödüllerine kavuşurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımları da sezonu 5 kupayla kapattı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol altyapı takımları sezonu 5 kupayla kapattı

2021-2022 sezonu voleybol yerel liglerinin tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlar ödüllerine kavuşurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol takımları da sezonu 5 kupayla kapattı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen törende liglerde ilk 4 sırayı alan ekiplere kupa, sporculara ise madalyaları takdim edildi. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol altyapı takımları da sezonu kupayla tamamladılar. Büyük heyecanın yaşandığı müsabakalar sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Genç Erkek Voleybol Takımı, ligi ikincilik kupasıyla tamamlarken, genç kız ve yıldız kız ile midi erkek ve küçük erkek takımları da üçüncü oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol altyapı takımları da böylece uzun ve yorucu geçen sezonu 5 kupayla kapatmış oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir voleybol takımları 5 kupa kazandı
Bursa Büyükşehir voleybol takımları 5 kupa kazandı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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