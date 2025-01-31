Bursa Büyükşehir, Zirveye Odaklandı - Son Dakika
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Spor

Bursa Büyükşehir, Zirveye Odaklandı

Bursa Büyükşehir, Zirveye Odaklandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor, 10 maçlık galibiyet serisiyle zirve için mücadele ediyor.

31.01.2025 12:23
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, "zirvenin" yeni sahibi olmak için çalışıyor.

Bursa temsilcisi, ligdeki ikinci sezonunda tek mağlubiyetini Adana temsilcisi Adasokağı'ndan aldıktan sonra 10 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Ligde 11 galibiyet 1 beraberlikle ikinci sırada yer alan Bursa temsilcisi, yenilgisiz liderliğini sürdüren Armada Praxis Yalıkavak ile 14'üncü hafta maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bursa ekibi, Muğla temsilcisine ilk yenilgisini yaşatarak zirveye yerleşmeyi hedefliyor.

Başantrenör Işık: "Play-off'a avantajlı ve iyi konumda girmek istiyoruz"

Başantrenör Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, bu sezon şampiyonluk hedefiyle iyi bir takım kurduklarını söyledi.

Lige başlarken ilk hedeflerinin play-off sürecine avantajlı girmek olduğuna değinen Işık, takıma yapılan takviyelerin ardından hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini anlattı.

Işık, çalışmaları sıkı tutuklarını ve hedeften şaşmadıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Takımımız 10 maçtır kaybetmiyor. Dolu dizgin, her maçı final havasında oynayarak kazanıyoruz. Bu hafta önemli bir maçımız var. Müsabakayı kazandığımız takdirde ligi birinci bitirme anlamında avantaj yakalamış olacağız. Lig ikinciliğimiz garanti. Birinci sırada bitirip play-offa avantajlı ve iyi konumda girmek istiyoruz. Bunun için de hafta sonu oynayacağımız derbi müsabakasına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sporcularım sezon başından beri yeni takım olmamıza rağmen ciddi gelişim gösteriyor. Sporcularımızın özverisi, emeği, mücadelesi çok büyük."

Betül Yılmaz: "Giderek güçlenen bir ekibiz"

Takımın sporcularından Betül Yılmaz, sezonun istedikleri gibi hedefleri doğrultusunda ilerlediğini dile getirdi.

Önlerinde kritik bir maç olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Sonuç aynı zamanda ligdeki sıralamayı da belirleyecek. O yüzden önemli maç. Güzel bir takım ruhu oluştu. Takım gençlerden oluşuyor. Güzel bir uyum sağladık. Birbirimize alıştıkça performans daha iyi anlamda ortaya çıktı. Hedefimiz mümkün olan en iyi yerde ligi bitirmek. Şampiyonluk yarışında biz de varız. Çünkü çok çalışıyoruz ve istiyoruz. Takıma devre arasında yabancı bir transfer takviyesi de yapıldı. O da takımımıza güç katacaktır. Giderek güçlenen bir ekibiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir, Zirveye Odaklandı - Son Dakika

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