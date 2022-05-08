Bursa'da 800'den fazla sporcunun katıldığı atletizm müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Bursa'da 800'den fazla sporcunun katıldığı atletizm müsabakaları sona erdi

08.05.2022 20:32
Bursa'da 800'den fazla sporcunun katıldığı atletizm müsabakaları sona erdi

Bursa'da, 800'ü aşkın sporcunun katılımıyla Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası, Komple Atlet Kupası, ANALİG yarı finalleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları sona erdi.

Bursa'da, 800'ü aşkın sporcunun katılımıyla Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası, Komple Atlet Kupası, ANALİG yarı finalleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları sona erdi.

Atıcılar Atletizm Pisti'ndeki yarışmalar kapsamında Spor Toto 18 Yaş Altı Atmalar Ligi'nde final etabı olarak da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda tüm yaş gruplarındaki atletler mücadele etti.

Olimpik Deneme Programı'nda özellikle sprint branşlarına yoğun katılım dikkati çekti. Atlamalarda ise Türkiye Atletizm Şampiyonası öncesinde kota geçme heyecanı yaşandı.

Bu yıl salon sezonunda yapılamayan Komple Atlet Kupası'nda açık sahada unvanlar sahibini buldu. Dekatlet ve heptatletlerin zorlu mücadelesinde 37 atlet yarıştı.

Programda ayrıca ANALİG yarı final müsabakaları da yapıldı. 250'den fazla atlet, final vizesi için ter döktü.

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Spor Toto, Atletizm, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursa'da 800'den fazla sporcunun katıldığı atletizm müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 800'den fazla sporcunun katıldığı atletizm müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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