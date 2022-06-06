Bursa'da doğaseverler atıksız doğa için yürüdü - Son Dakika
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Bursa'da doğaseverler atıksız doğa için yürüdü

06.06.2022 14:04
Bursa'da doğaseverler atıksız doğa için yürüdü

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Bursa İl Temsilciliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesince "Atıksız Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Bursa İl Temsilciliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesince "Atıksız Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 106 dağcı ve doğasever, Bağlı Ketenli Yaylası-Aras Şelalesi parkurunu yürüdü.

Katılımcılar, sürdürülebilir dağcılık ve sıfır atık doğa yürüyüşü farkındalığının oluşturulması amacıyla yürüyüş boyunca tek kullanımlık malzeme yerine sürdürülebilir ve sürekli kullanıma uygun malzeme kullandı.

TDF Bursa İl Temsilcisi Hacer Özkalender, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, atıksız dağcılık, doğa yürüyüşü ve sıfır atık piknik bilincinin oluşturulması ve yaygınlaşması konusunun önemine değindi.

Federasyonun Sürdürülebilir Dağcılık Komisyon Üyesi Talha Göktaş da atıksız doğa yürüyüşünün önemi ve nasıl yapılacağı konusunda katılımcılara bilgi verdi.

TDF Bursa İl Temsilciliği İl Tertip Kurulu Dağcılık Branş Sorumlusu Murat Gür'ün rota ve yürüyüş hakkında teknik bilgileri aktarmasıyla harekete geçen grup, 21,5 kilometrelik parkuru yürüdü.

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Çevre Günü'nde Bursa'dan yükselen imdat çığlığı Çevre Günü'nde Bursa'dan yükselen imdat çığlığı
Kaynak: AA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Dünya Çevre Günü, Ketenli, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursa'da doğaseverler atıksız doğa için yürüdü - Son Dakika

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