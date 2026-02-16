Bursa\'da Salon Atletizm Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası, Bursa'da tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Kapalı Atletizm Salonu'nda yapılan organizasyona 37 üniversiteden 274 sporcu katıldı.

Organizasyonda atletler koşu branşları, uzun atlama, sırıkla atlama ve gülle atma disiplinlerinde mücadele etti.

İki gün süren şampiyona sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.