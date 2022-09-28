"Medeniyetlerin beşiği" İznik'te Dünya Göçebe Oyunları heyecanı başlıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yarın başlayacak 4. Dünya Göçebe Oyunları için hazırlanan alanda çalışmalar tamamlandı.

Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan İznik'te, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl ertelemenin ardından Türk dünyası için büyük öneme sahip Göçebe Oyunları heyecanı yaşanacak.

Türk Devletler Teşkilatı üyesi devletlerin başkanları düzeyinde kararlaştırılan dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu, 29 Eylül-2 Ekim'de hem sportif hem kültürel hem de sanatsal yönüyle Türk dünyasını ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra katılımcı ülkelerden üst düzey temsilcilerin yer alması beklenen açılış programı yarın akşam gerçekleştirilecek.

Toplam 102 ülkeden 3 bini aşkın sporcu, İznik Gölü'nün kenarına kurulan binlerce metrekarelik alanda mücadele edecek.

Atlı oyunlardan ulusal güreşlere, okçuluktan gastronomiye, geleneksel sanatlardan sahne sanatlarına, çocuk oyun alanlarından etno pazara farklı etkinliklerin yapılacağı organizasyon, dünyanın dört bir yanından halkların kültürel ve tarihi mirasını korumayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

"Herkesin gelmesini, bu değerleri ve güzellikleri görmesini istiyoruz"

Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Komitesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, AA muhabirine, hazırlıkları tamamladıklarını, koreografi ekiplerinin son çalışmalarını yaptığını söyledi.

Bursa'ya ve İznik'e yakışır görkemli bir açılış gerçekleştireceklerini belirten Kazancı, etkinlik boyunca, dünyada kaybolmaya yüz tutmuş spor faaliyetlerinden el sanatlarına, gastronomi kültürüne kadar birçok unsuru konuklara sunacaklarını dile getirdi.

İznik Gölü kıyısında Çakırca girişi bölgesinden Elbeyli girişine kadar 473 bin metrekare alan hazırladıklarını anlatan Kazancı, şöyle konuştu:

"Herkesin gelmesini, bu değerleri ve güzellikleri görmesini istiyoruz. Ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Bu alanda öyle bir planlama yaptık ki buraya gelecek misafirlerimiz bütün bu değerleri güzel bir şekilde, güzel vakit geçirerek, sıkılmadan deneyimlesin görsün, gerekirse tatsın ve buradan öyle ayrılsın. İçeride 3 ana branş olarak spor ve bunların alt kırılımları var. Bunlarla alakalı olarak geleneksel oyunların olimpiyatları olarak adlandırdığımız göçebe oyunları gerçekleşecek. Hepsi seyir zevki olan oyunlar. El sanatlarımızı, Bursa'nın güzel mutfağını tanıtacağız. Alanda kıl çadırlarından tutun görsel zevki olan her şey buraya olacak. Çocuklarımız çok güzel vakit geçirecek, atlara binecekler. 45'e yakın sokak oyunu olacak, onları oynayacaklar. Türkiye'nin, Bursa'nın ve İznik'in misafirperverliğini ve bütün değerlerini en güzel şekilde sunmaya çalışacağız. Bunları da çok iyi bir şekilde yapacağımıza inanıyorum."