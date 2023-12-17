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Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 83-75 mağlup etti.

Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti
17.12.2023 - 17:33,
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Çisil Güngör, Sezer Baran, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 18, İpek Garip, Coulibaly 16, Tuba Poyraz 7, Fluker 27, Williams 15, Efsun Çelik

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 3, Bone 28, Günesh Denise Karaoğlan 12, Arzu Asiye Özdemir 13, Özge Kavurmacıoğlu, Henderson 13, Lucet 6

1. Periyot: 26-21

Devre: 44-41

3. Periyot: 69-60

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 83-75 mağlup etti.

Kaynak: AA
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