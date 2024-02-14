Bursa Uludağ Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Bursa Uludağ Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

Bursa Uludağ Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Bursa Uludağ Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 89-76 yendi. Maçta Bursa Uludağ Basketbol'dan Williams 15, İpek Garip 11, Wallace 9, Gülfer Tokatlı 13, Baptiste 15, Deniznur Çakır 5, Ecrin Öztürk 6, Eda Şahin 4, Efsun Çelik 11 sayıyla katkı sağladı. Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan ise Nuran Tutsak 27, Öykü Taşkın 16, Elanur Demir 13 sayıyla öne çıktı.

14.02.2024 15:43
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erhan Gürsel, Ömer Sarı, Almina Kocabaş

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 15, İpek Garip 11, Wallace 9, Gülfer Tokatlı 13, Baptiste 15, Deniznur Çakır 5, Ecrin Öztürk 6, Eda Şahin 4, Efsun Çelik 11

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 12, Betül Kutlu 8, Nuran Tutsak 27, Öykü Taşkın 16, Elanur Demir 13, Sena Işık

1. Periyot: 31-11

Devre: 53-32

3. Periyot: 68-57

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Bursa Uludağ Basketbol, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 89-76 yendi.

Kaynak: AA

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