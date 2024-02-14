Bursa Uludağ Basketbol, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup etti

Erdoğan ve Sisi bir arada! First Lady'ler de yıllar sonra buzları eritti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.