Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği son yarışı düzenliyor

Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği (BUMOSK), Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10. ve son yarışını Körfez Pisti'nde gerçekleştirecek.

Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği (BUMOSK), Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10. ve son yarışını Körfez Pisti'nde gerçekleştirecek. Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10. ve son yarışı 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde TOSFED Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek. Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği'nin (BUMOSK) düzenleneceği yarışta Mini, Formula Junior, Formula Senior ve Formula Master kategorilerinde 2021 Demir Berberoğlu sezonunun şampiyonları belirlenecek. Yarışlara katılmak isteyen pilotlar Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü Derneği'nin resmi internet sitesinden başvuru formuna ulaşabilecek. Sezonun son yarışı için kayıtlar 29 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'de sona erecek. - BURSA

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