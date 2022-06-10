Bursa Uludağ Üniversitesi sporun her alanında

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), bünyesinde oluşturduğu takımlar ile çeşitli spor branşlarında mücadele ediyor. Hentboldan futbola, kick bokstan karateye birbirinden farklı onlarca alanda kurulan takımlar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı kazanmak için ter döküyor.

BUÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Spor Müdürlüğü ile Spor Bilimler Fakültesi'nin destekleriyle çalışmalarını sürdüren takımlar, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında düzenlenen organizasyonlarda boy gösterdi. Takım olarak veya bireysel anlamda başarılarına yenilerini ekleyen BUÜ spor takımları, kupa ve madalyalarına bu dönem de yenilerini eklemeyi başardı.

BUÜ spor takımları 2021-2022 eğitim-öğretim yılında; Üniversiteler 2. Lig Hentbol müsabakası, ÜNİLİG Korumalı Futbol 1. Lig müsabakaları, ÜNİLİG Güreş müsabakası, ÜNİLİG Bilek Güreşi müsabakası, Üniversiteler Kick-Boks Türkiye Şampiyonası, Üniversiteler Karate Türkiye Şampiyonası, Üniversiteler Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Üniversiteler Wushu Türkiye Şampiyonası, Üniversiteler Boks Türkiye Şampiyonası, ÜNİLİG Futbol Müsabakası, ÜNİLİG Badminton Süperlig Müsabakası, Üniversiteler Satranç Türkiye Şampiyonası, Üniversiteler Eskrim Türkiye Şampiyonası ve ÜNİLİG FETİH SPORFEST Kano müsabakalarına katılarak çok sayıda derece elde etti.

Takım, sporcu ve antrenörlerin performanslarından son derece memnun olduklarını vurgulayan BUÜ SKS Daire Başkanı Mehmet Aydemir, Üniversitenin başarılı bir dönemi daha geride bırakmasının hem kendilerini hem de sporcuları memnun ettiğini aktardı. Üniversite yönetiminin verdiği destek ile yeni dönemde de aynı başarıları yakalamak için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Daire Başkanı Aydemir; "Başta antrenörlerimiz ve hocalarımız olmak üzere tüm spor takımlarımıza ve sporcularımıza mücadelelerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Üniversitemizi her alanda olduğu gibi spor dallarında da en üst seviyelere çıkarabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA