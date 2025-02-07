Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Üsküdar Belediyespor'u 28-27 yendi.
Bursa'daki Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı 14-14 eşitlikle tamamlandı.
Çekişmeli geçen karşılaşmayı 28-27 kazanarak puanını 25'e yükselten Bursa Büyükşehir Belediyespor, zirve takibini sürdürdü.
Son Dakika › Spor › Bursa, Üsküdar'ı 28-27 yenerek zirveye devam etti - Son Dakika
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