Bursa, Üsküdar'ı Farkla Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı üçüncü haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 32-31 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan maçta Üsküdar Belediyespor, Bursa temsilcisini ağırladı.
Karşılaşmanın ilk devresini 18-12 önde tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı da 32-31 kazandı.
