Bursaspor 1. Lig'e göz kırptı! 1 puan daha alırsa şampiyonlar
Bursaspor 1. Lig'e göz kırptı! 1 puan daha alırsa şampiyonlar

12.04.2026 21:03
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un lideri Bursaspor, Eskişehir'de 35 bin taraftarının izlediği maçta Ankara Demirspor'u 1-0 yendi. Yeşil-beyazlı ekip, gelecek hafta sahasındaki Somaspor karşılaşmasında berabere dahi kalsa 1. Lig'e yükselecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor ile Ankara Demirspor'un Eskişehir'de oynadığı müsabakayı yaklaşık 35 bin yeşil-beyazlı taraftar takip etti.

BURSASPORLULAR ESKİŞEHİR'E AKIN ETTİ

Ankara Demirspor ile Bursaspor takımlarının maçı, yeşil-beyazlı ekibin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı talep doğrultusunda Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren yaklaşık 35 bin Bursaspor taraftarları, takımını Eskişehir'de yalnız bırakmadı.

YEŞİL-BEYAZLILAR TEK GOLLE GALİP

Müsabakanın ilk yarısında Bursaspor, 15. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi de bu skorla üstün kapattı. İkinci yarıda rabinin skoru eşitlemesine izin vermeyen yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Lider Bursaspor bu sonuçla 23. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini 74 puanla korudu.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI HAFTAYA KALDI

Bursaspor'un en yakın rakibi Aliağa Futbol'un da bu haftaki karşılaşmadan galip gelmesiyle aradaki 6 puanlık fark değişmedi. Yeşil-beyazlı ekip, 32. hafta karşılaşmasında kendi evinde Somaspor'u ağırlayacak. Bursaspor, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakibinin aldığı sonuca bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek ve 1. Lig'e yükselecek.

