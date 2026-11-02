Bursaspor 13. haftada Bandırmaspor'u 3-0 yenip 31 puanla liderliğini korudu.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bursaspor, sahasında Bandırmaspor'u 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 31'e çıkarıp liderliğini korudu. Aynı hafta Metro Holding Kayserispor, Muğlaspor'u 6-0 yendi ve 30 puanla ikinci sırada zirve takibini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor, sahasında Muğlaspor'u 6-0 yendi.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 31 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu.
Muğlaspor'u 6-0 gibi net bir skorla geçerek puanını 30'a yükselten Kayseri temsilcisi, zirve takibini sürdürdü.
Alagöz Holding Iğdır FK ise evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 3. sırada kapattı.
Maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar:
1. Lig'in 13. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 3-2
Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: 1-0
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: 0-1
Bursaspor-Bandırmaspor: 3-0
Manisa FK-Batman Petrolspor: 2-1
Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: 1-2
Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: 1-1
İstanbulspor-Mardin 1969: 1-2
Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: 1-1
Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: 6-0
Puan durumu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|13
|10
|1
|2
|29
|11
|18
|31
|2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR
|13
|9
|3
|1
|32
|9
|23
|30
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|13
|8
|3
|2
|18
|10
|8
|27
|4.MARDİN 1969 SPOR
|13
|7
|3
|3
|18
|12
|6
|24
|5.BATMAN PETROL SPOR
|13
|7
|2
|4
|26
|23
|3
|23
|6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|13
|5
|5
|3
|25
|18
|7
|20
|7.ANTALYASPOR
|13
|6
|1
|6
|19
|20
|-1
|19
|8.BODRUM FK
|13
|4
|6
|3
|16
|12
|4
|18
|9.MUĞLASPOR KULÜBÜ
|13
|4
|6
|3
|18
|20
|-2
|18
|10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|4
|4
|5
|16
|16
|0
|16
|11.SMS GRUP SARIYER
|13
|4
|4
|5
|14
|18
|-4
|16
|12.TURKA ESENLER EROKSPOR
|13
|3
|6
|4
|15
|18
|-3
|15
|13.BANDIRMASPOR
|13
|3
|5
|5
|17
|13
|4
|14
|14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|12
|3
|5
|4
|14
|11
|3
|14
|15.ORFA YAPI PENDİKSPOR
|13
|3
|5
|5
|15
|23
|-8
|14
|16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|13
|3
|4
|6
|21
|23
|-2
|13
|17.EKENLER BETON SİVASSPOR
|13
|2
|7
|4
|16
|20
|-4
|13
|18.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|13
|4
|3
|6
|14
|22
|-8
|13
|19.İSTANBULSPOR
|13
|1
|2
|10
|10
|33
|-23
|5
|20.BOLUSPOR
|12
|1
|1
|10
|5
|26
|-21
|4
14. haftanın programı:
6 Kasım Cuma:
20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
8 Kasım Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)
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