Bursaspor 13. haftada Bandırmaspor'u 3-0 yenip 31 puanla liderliğini korudu.

Trendyol 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Metro Holding Kayserispor, sahasında Muğlaspor'u 6-0 yendi.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Bursaspor, puanını 31 yaptı ve ilk sıradaki yerini korudu.

Muğlaspor'u 6-0 gibi net bir skorla geçerek puanını 30'a yükselten Kayseri temsilcisi, zirve takibini sürdürdü.

Alagöz Holding Iğdır FK ise evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 3. sırada kapattı.

Maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar:

1. Lig'in 13. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: 3-2

Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer: 1-0

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor: 0-1

Bursaspor-Bandırmaspor: 3-0

Manisa FK-Batman Petrolspor: 2-1

Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor: 1-2

Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor: 1-1

İstanbulspor-Mardin 1969: 1-2

Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor: 1-1

Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor: 6-0

Puan durumu:

O G B M A Y AV P 1.BURSASPOR 13 10 1 2 29 11 18 31 2.METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 13 9 3 1 32 9 23 30 3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 13 8 3 2 18 10 8 27 4.MARDİN 1969 SPOR 13 7 3 3 18 12 6 24 5.BATMAN PETROL SPOR 13 7 2 4 26 23 3 23 6.KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 13 5 5 3 25 18 7 20 7.ANTALYASPOR 13 6 1 6 19 20 -1 19 8.BODRUM FK 13 4 6 3 16 12 4 18 9.MUĞLASPOR KULÜBÜ 13 4 6 3 18 20 -2 18 10.MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK 13 4 4 5 16 16 0 16 11.SMS GRUP SARIYER 13 4 4 5 14 18 -4 16 12.TURKA ESENLER EROKSPOR 13 3 6 4 15 18 -3 15 13.BANDIRMASPOR 13 3 5 5 17 13 4 14 14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 12 3 5 4 14 11 3 14 15.ORFA YAPI PENDİKSPOR 13 3 5 5 15 23 -8 14 16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 13 3 4 6 21 23 -2 13 17.EKENLER BETON SİVASSPOR 13 2 7 4 16 20 -4 13 18.ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 13 4 3 6 14 22 -8 13 19.İSTANBULSPOR 13 1 2 10 10 33 -23 5 20.BOLUSPOR 12 1 1 10 5 26 -21 4 NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi. NOT: Vanspor FK'ye 2 puan silme cezası verildi. 14. haftanın programı: 6 Kasım Cuma: 20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya) 20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş) 7 Kasım Cumartesi: 13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe) 13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar) 16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk) 19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik) 8 Kasım Pazar: 13.30 Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk) 19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)

Kaynak: AA