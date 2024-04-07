Bursaspor, 1461 Trabzon'a mağlup olarak TFF 3. Lig'e düştü - Son Dakika
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Bursaspor, 1461 Trabzon'a mağlup olarak TFF 3. Lig'e düştü

Bursaspor, 1461 Trabzon\'a mağlup olarak TFF 3. Lig\'e düştü

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu ve TFF 3. Lig'e düştü. Bu sonuçla Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.

07.04.2024 17:14
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar TFF 3. Lig'e düştü. Bursaspor, Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra bu seviyede mücadele edecek ilk takım oldu.

Hakemler: Volkan Okur, Rüştü Muhammed Orcan, Yusuf Şimşek

Bursaspor: Deniz Aydın, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Furkan Emre Ünver (Kerem Kök dk. 46), Abdullah Tazgel, Barış Dalkıran, Mustafa Genç, Enes Çalışkan (Hamza Baran Arıkan dk. 61), Bilal Güney, Ercüment Sancaklı (Alperen Şirin dk. 79), Çağatay Yılmaz (Berat Altındiş dk. 31)

1461 Trabzon: Muzaffer Cem Kablan, Abdurrahman Emir Alagöz, İlhan Depe (Ali Sühan Demirel dk. 72), Hakan Yeşil (Emirhan Zaman dk. 88), Musa Caner Aktaş (Ali Han Tunçer dk. 46), Kerem Baykuş (Tunahan Ergül dk. 72), Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Batuhan Kör (Atabey Çiçek 59), Tarık Tekdal, Hurşit Taşcı

Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 28 pen.) (Bursaspor), İlhan Depe (dk. 45+5), Atabey Çiçek (dk. dk. 90) (1461 Trabzon)

Kırmızı kart: Ali Sühan Demirel (dk. 90+2) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Abdullah Tazgel, Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor) - BURSA

Kaynak: İHA

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