Bursaspor 2-0 Mardin 1969 Spor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor 2-0 Mardin 1969 Spor

Bursaspor 2-0 Mardin 1969 Spor
04.04.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursaspor, 31. haftada Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti ve önemli bir galibiyet elde etti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Esra Arıkboğa, Sabri Üstünel

Bursaspor: Kerem Matışlı, Talha Yünkuş (Hamza Gür dk. 73), Taha Batuhan Yayıkcı, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Soner Aydoğdu (Musa Çağıran dk. 78), Sefa Narin, Halil Akbunar (Musa Çağıran dk. 72), Salih Kavrazlı (Ertuğrul İdris Furat dk. 46), İlhan Depe, Emir Kaan Gültekin (Baran Başyiğit dk. 85)

Teknik Direktör: Mustafa Er

Mardin 1969 Spor: Ömer Kahveci, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Mertan Caner Öztürk dk. 82), Mücahit Can Akçay, Şahverdi Çetin (Bünyamin Balat dk. 67), Ahmet Ülük (Mert Miraç Altıntaş dk. 46), Mustafa Şengül (Berkay Doğan dk. 59), Miraç Acer, Melih İnan (Mehmet Manış dk. 59), Barış Sağır

Teknik Direktör: Bülent Akan

Goller: Ertuğrul İdris Furat (dk. 52), Baran Başyiğit (dk. 88) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Halil Akbunar, Alperen Babacan, Soner Aydoğdu, Hakkı Türker (Bursaspor), Yalçın Kılınç, Abdullah Aydın (Mardin 1969 Spor) - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor 2-0 Mardin 1969 Spor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:33:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursaspor 2-0 Mardin 1969 Spor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.