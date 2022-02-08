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Bursaspor 4 futbolcuyu renklerine bağladı - Son Dakika

Bursaspor 4 futbolcuyu renklerine bağladı

08.02.2022 23:21
Bursaspor 4 futbolcuyu renklerine bağladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 4 futbolcuyla anlaşma imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 4 futbolcuyla anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip, ara transfer döneminin son gününde, futbolcular Joao Pedro ve Enver Cenk Şahin ile 1,5 yıllık, Thievy Bifouma ile sezon sonuna kadar, Yusuf Türk ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Joao Pedro, sonraki satışının yüzde 50'sinin eski kulübü Pacos Ferreira'ya verilmek üzere anlaşıldığı aktarıldı.

Öte yandan sezon başında Turgutluspor'a kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcu Berat Altındiş'in, kulüplerin anlaşmasıyla sezonun kalan kısmını Bursaspor'da geçirmesine karar verildiği bildirildi.

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Enver Cenk Şahin, Spor Toto, Bursaspor, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor 4 futbolcuyu renklerine bağladı - Son Dakika Spor


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