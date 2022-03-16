Bursaspor 6 haftalık fikstürü belli oldu - Son Dakika
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Bursaspor 6 haftalık fikstürü belli oldu

16.03.2022 12:37
Bursaspor 6 haftalık fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Bursaspor, 6 haftalık fikstürü belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Bursaspor, 6 haftalık fikstürü belli oldu.

11- 14 Mart tarihlerinde tüm yurtta etkili olan elverişsiz hava koşulları sebebiyle Spor Toto 1. Lig'in 29. haftadan itibaren bir hafta kaydırılması sonrası fikstürde de değişiklikler oldu. Daha önce ilan edilen 30-35. hafta müsabakalarıyla ilgili yeni program TFF'den açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Bursaspor'un fikstürü şu şekilde oluştu:

"2 Nisan Cumartesi (13.30): Ankara Keçiörengücü - Bursaspor, 10 Nisan Pazar (20.30): Bursaspor - Kocaelispor, 15 Nisan Cuma (20.30): İstanbulspor - Bursaspor, 19 Nisan Salı (18.00): Bursaspor - Gençlerbirliği, 23 Nisan Cumartesi (20.30): Bursaspor - Denizlispor, 30 Nisan Cumartesi (13.30): Manisa FK - Bursaspor. - BURSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor 6 haftalık fikstürü belli oldu - Son Dakika


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