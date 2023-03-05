Bursa Valiliğinden Bursaspor-Amedspor açıklaması: "3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı, 7 kişi gözaltına alındı" - Son Dakika
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Bursa Valiliğinden Bursaspor-Amedspor açıklaması: "3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı, 7 kişi gözaltına alındı"

05.03.2023 22:26
Bursa Valiliğinden Bursaspor-Amedspor açıklaması: "3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı, 7 kişi gözaltına alındı"

Bursa Valiliği, TFF 2. Lig mücadelesinde Bursaspor'un galibiyeti ile sonuçlanan Amedspor müsabakasında 7 kişinin gözaltına alındığını ve 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bursa Valiliği, TFF 2. Lig mücadelesinde Bursaspor'un galibiyeti ile sonuçlanan Amedspor müsabakasında 7 kişinin gözaltına alındığını ve 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bursa Valiliği, TFF 2. Lig mücadelesinde Bursaspor'un galibiyeti ile sonuçlanan Amedspor müsabakasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "İlimizde icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirler etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesi ile orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bugünkü maçta yaşanan olaylar ile ilgili olarak; sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır. Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Bursa Valiliğinden Bursaspor-Amedspor açıklaması: '3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı, 7 kişi gözaltına alındı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Valiliğinden Bursaspor-Amedspor açıklaması: "3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırıldı, 7 kişi gözaltına alındı" - Son Dakika
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