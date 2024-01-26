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Bursaspor, Ankaraspor maçı için hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Bursaspor, Ankaraspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaraspor maçı için yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

Bursaspor, Ankaraspor maçı için hazırlıklarını tamamladı
26.01.2024 - 11:58,
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Bursaspor bugün yaptığı antrenmanla yarınki Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlı kafile öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 22. haftasında deplasmanda konuk olacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma istasyonlarıyla başladı.İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, öğle saatlerinde Ankara'ya hareket edecek. - BURSA

Kaynak: İHA
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