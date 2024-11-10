Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Burak Yılmaz
Bursaspor Basketbol: Brown 21, Michineau 23, Grantham 10, Sharma 3, David Mutaf 24, Pipes, Ömer Utku Al, Mehmet Atalan, Alexandre 11, Berkay Candan, Nusret Yıldırım
Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 16, Odiase 13, Cavanaugh 10, Bouteille 6, Furkan Hantalı 2, Egehan Arna 5, Simonovic 7, Ponitka 10
1. Periyot: 21-21
Devre: 39-43
3. Periyot: 65-66
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor sahasında Bahçeşehir Koleji 92-80 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Bahçeşehir'i 92-80 Yendi - Son Dakika
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