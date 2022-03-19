Bursaspor, Balıkesirspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Bursaspor, Balıkesirspor'u konuk edecek

19.03.2022 15:13
Bursaspor, Balıkesirspor'u konuk edecek

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde yarın Balıkesirspor ile karşılaşacak.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında taraftarı önünde yarın Balıkesirspor ile karşılaşacak. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor sahasında yarın Balıkesirspor'u konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Yusuf Ziya Gündüz yönetecek. Gündüz'ün yardımcılığını Gökmen Baltacı ve Mehmet Şengül yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Barkın Kara olacak.

Bursaspor'un 25, Balıkesirspor'un 11 puanı var

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Bursaspor, Mustafa Er yönetiminde uzun zaman sonra ilk kez iç saha maçı oynayacak. 25 puanı bulunan yeşil-beyazlı takım, seri galibiyetlerin başlangıcını Balıkesirspor önünde yapmak istiyor. Konuk ekip ise 11 puanla son sırada yer alıyor. - BURSA

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Kaynak: İHA

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