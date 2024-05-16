Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu - Son Dakika
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Spor

Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu

Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim listesi açıklandı. Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak girecek olan Çelik'in yönetim kurulunda Emir Çokçağlayan, Mesut Günal, Oğuzhan Kutlucan, Muhammet Danışman, Harun Yıldırım, Coşkun Özgel, Murat Hatipoğlu ve Coşkun Yavuz yer alacak. Yedek listesinde ise Faruk Bakgör, Latif Albayrak, Ali Ağır, Fatih Pulat, Ömer Keskin, Erdinç Doğan, Bilal Akmar ve Tolga Kayaer bulunuyor.

16.05.2024 19:05
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Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu.

Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim listesi belli oldu. 19-26 Mayıs'ta gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'a tek aday olarak girecek olan Çelik'in yönetim listesinde şu isimler yer alıyor: "Emir Çokçağlayan, Mesut Günal, Oğuzhan Kutlucan, Muhammet Danışman, Harun Yıldırım, Coşkun Özgel, Murat Hatipoğlu, Coşkun Yavuz. Yedek listesi: Faruk Bakgör, Latif Albayrak, Ali Ağır, Fatih Pulat, Ömer Keskin, Erdinç Doğan, Bilal Akmar, Tolga Kayaer." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor Başkan Adayı Enes Çelik'in yönetim kurulunda yer alacak isimler belli oldu - Son Dakika
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