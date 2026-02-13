Bursaspor Başkanı 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Bursaspor Başkanı 2025 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
13.02.2026 10:57
Enes Çelik, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında seçtiği fotoğraflarla dikkat çekti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelik, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Enes Çelik, " Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor", "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını seçen Çelik, "Spor"da Evrim Aydın'ın "Aduken", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde de İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini tercih etti."

Tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Çok çeşitli alanlarda fotoğraflar vardı. Bazen duygulandıran, bazen güldüren fotoğraflar. Emekçi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bize de onları seçme fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederim. İlerleyen yıllarda da daha güzel karelerle bu etkinlik en güzel şekilde devam eder. Gazze, bizim içimizde kanayan bir yara. Bazen stadyumlarda, bazen hayatın farklı alanlarında biz de elimizden geldiğince tepkimizi gösteriyoruz. İnşallah Müslüman aleminin daha güçlü bir şekilde, yaptırımlarla bu işlere karşı koyacağı günleri de hep beraber görürüz diye temenni ediyorum. "

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Bursaspor, Gazze, Spor, Son Dakika

