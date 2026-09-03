Bursaspor Başkanı Çelik son gün yabancı ve genç kontenjan oyuncusuyla görüşüyor - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Çelik son gün yabancı ve genç kontenjan oyuncusuyla görüşüyor

Bursaspor Başkanı Çelik son gün yabancı ve genç kontenjan oyuncusuyla görüşüyor
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, transfer döneminin son gününde genç kontenjanına uygun bir yabancı oyuncu için görüşme yürüttüklerini ve mali şartların uygun olması halinde transferin bugün ya da yarın netleşeceğini açıkladı. Çelik, mevcut kadroya güvendiğini ancak takımı seviye atlatacak bir isim için çalıştıklarını belirtti.

BURSASPOR Başkanı Enes Çelik, transfer tahtasının kapanmasına saatler kala yabancı ve genç kontenjana uygun bir oyuncuyla masada olduklarını, şartların oluşması halinde imzaların atılacağını duyurdu.

1'inci Lig'de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Bursaspor'da gözler transferin son gününe çevrildi. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik, lisans tescil süresinin dolmasına kısa bir süre kala camiayı heyecanlandıran transfer açıklamasında bulundu. Mevcut kadronun kalitesine güvendiğini ve bu ekiple hedefe ulaşacaklarına inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, takıma seviye atlatacak ve mali kriterlere uyacak genç bir isim üzerinde çalıştıklarını belirtti.

'YABANCI VE GENÇ KONTENJAN OYUNCUSUYLA GÖRÜŞÜYORUZ'

Basın mensuplarının transfer konusundaki sorularını yanıtlayan Enes Çelik, detayları şu sözlerle aktardı:

"Sormayın dedim ama herkesin gözünde transfer var. Şimdi hani ayıp olacak, iki cümle söyleyeyim. Bildiğiniz gibi yarın saat 17.00'de transferle ilgili son lisans kayıtları yapılıyor. Biz de bir oyuncuyla alakalı görüşmeler yürütüyoruz, genç kontenjan oyuncusuyla alakalı. Bölgesini söylemeyeyim ama dediğim gibi, biz mevcut oyuncularımızla şampiyonluğa ulaşacağımızdan inancım tamdır."

'MALİ ŞARTLARIMIZ UYARSA AÇIKLAYACAĞIZ'

Kulübün bütçe dengesini koruyarak hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Çelik, sürecin kısa sürede karara bağlanacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer Bursaspor'un mali şartlarına uyarsa, takımımızı gerçekten seviye olarak yukarı çıkaracağına inandığımız oyuncu noktasında böyle bir durum var. Ama tabii bakalım, bugün ya da yarın netleşme durumu var. Netleşirse kamuoyuna açıklayacağız."

Görüşülen ismin yerli mi yoksa yabancı mı olduğu yönünde gelen soruya ise Çelik, "Evet yabancı" yanıtını vererek transfer rotasını netleştirildi.

Kaynak: DHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor Başkanı Çelik son gün yabancı ve genç kontenjan oyuncusuyla görüşüyor - Son Dakika

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