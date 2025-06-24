Bursaspor Başkanı Enes Çelik\'ten Sponsor Çağrısı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "İstanbul kulüplerine sponsor olan firmaların Bursaspor'a destek olmaması artık kabul edilemez bir durum" dedi.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, göreve gelişinin üzerinden geçen 1 yılın ardından kulübün mali durumu ve sponsorluk konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezon elde edilen şampiyonluğun ardından yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Çelik, hem mevcut borçların kapatıldığını hem de kadroyu güçlendirmek için ciddi adımlar attıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana yaşanan süreci özetleyen Başkan Enes Çelik, "Geçen sene şampiyonluğa bir takım kurmak zorundaydık, kurduk ve şampiyon olduk. Mali genel kurulda da ifade ettiğimiz gibi, hem geçmişe ait 1 milyar liralık borcu hem de kendi dönemimizde oluşan borçları kapattık. Yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyen bir kadro için 9 transfer yaptık, 2 oyuncu daha alacağız" diye konuştu.

Bursa'daki iş dünyasına çağrıda bulunan Başkan Çelik, "Matlı Grubu, Uludağ İçecek, Doruk Hastanesi, Hayat Hastanesi, Togg Grubu ve birkaç sponsor dışında ciddi destek alamadık. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin desteğini hep hissettik. Ama şehirdeki iş insanları 'Güvenilir yönetim yok, şeffaflık yok' diyordu. Artık her şey şeffaf ve ortada. İstanbul kulüplerine milyonlarca lira sponsorluk yapan, onlardan loca alan firmalar Bursaspor'a destek vermiyor. Koca koca gıda, otomotiv ve tekstil firmaları reklam bütçelerinin yüzde birini bile bu şehrin takımına harcamıyor. Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı. - BURSA