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Bursaspor Başkanı Günay: Mağlubiyetin sorumlusu futbolcular - Son Dakika
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Bursaspor Başkanı Günay: Mağlubiyetin sorumlusu futbolcular

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Recep Günay, Diyarbekirspor maçında yaşanan arbedeye ilişkin futbolcuları suçladı. Günay, profesyonel futbolcuların tahriklere kapılmaması gerektiğini belirtti ve VAR uygulamasının mağduriyetleri önleyebileceğini söyledi.

Bursaspor Başkanı Günay: Mağlubiyetin sorumlusu futbolcular
20.12.2023 - 18:15,
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'un kulüp başkanı Recep Günay, sahalarında Diyarbekirspor'a 2-0 yenildikleri maçın son dakikalarında yaşanan arbedeye ilişkin, "Mağlup olduysak, bunun suçunu başkasında değil, azıcık da futbolcular kendilerinde arayacak." dedi.

Günay, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından stattan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, maçın genelinin centilmence geçtiğini söyledi.

Yaşananların üzücü olduğunu belirten Günay, "Bu oyunlara bizim futbolcularımızın da uymamaları lazım. Siz profesyonel futbolcusunuz. Sahaya çıktığınızda tahriklere kapılmamanız lazım. Seyirci veya hakemle oynamamanız lazım. Onların tahriklerine uymamanız lazım. Eğer siz uyuyorsanız, en ufak bir hareketle tepkinizi böyle meydana çıkarıyorsanız, profesyonel futbolcu değilsiniz. Bu camianın Türkiye gündemine böyle gelmesinden memnun mu kaldılar?" ifadelerini kullandı.

Günay, TFF 2. Lig'de VAR uygulaması olsa mağduriyetlerin önlenebileceğini dile getirdi.

Birkaç futbolcunun yaptığını tüm camiaya yansıtmanın yanlış olacağını anlatan Günay, şunları kaydetti:

"Sahanın içinde öyle yanlış bir şey görmedim. Mağlup olduysak, bunun suçunu başkasında değil, azıcık da futbolcular kendilerinde arayacak. Siz mücadele etmeyeceksiniz, ayakta duramayacaksınız, ondan sonra, 'Biri bizi tahrik etti.' diyeceksiniz. Bu savunma değil. Bursaspor'u gördünüz. Şu anda böyle mi olması lazım? Kendileri bu durumdan memnunlarsa, seve seve gezsinler Bursa'da. Tüm Bursa'nın kaderiyle oynadılar. Tüm takıma söylemiyorum ama 3-4 futbolcu, Bursaspor'un kaderiyle oynadı."

Kaynak: AA
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