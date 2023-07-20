Bursaspor lige katılamıyor mu? Başkandan tüm soru işaretlerine cevap - Son Dakika
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Bursaspor lige katılamıyor mu? Başkandan tüm soru işaretlerine cevap

20.07.2023 18:35

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 57 Milyon TL'lik borç nedeniyle lisans alınamadığını açıklamasının ardından Bursaspor Başkanı Recep Günay, yanlış anlaşılma olduğunu ve bu durumun gelecek sezon için geçerli olduğunu belirtti. Günay, lisans çıkarma yasağının kaldırılması gerektiğini vurguladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'un 57 Milyon TL'lik borç nedeniyle lisans alınamadığını açıklamasının ardından kafalar karışmıştı. Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Recep Günay, konuyla ilgili açıklama yaparak yanlış anlaşılma olduğunu ve bu ihtimalin gelecek sezon olabileceğini dile getirdi.

GELECEK SEZON KATILAMAYABİLİRLER

Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Recep Günay, bir yanlış anlaşılma olduğunu, lige katılamama ihtimalinin bir sonraki sezon (2024-2025) için geçerli olduğunu duyurdu.

"YASAĞIN KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Yeşil-beyazlıların Başkanı Recep Günay NTV'ye yaptığı açıklamada, bu sezon için lige katılmama gibi bir durumlarının olmadığını ancak Bursaspor'a futbolcu lisansı çıkarma yasağı verildiği için gelecek sezon TFF'ye bildirebilecekleri lisanslı futbolcuları olamayacağını ve bu nedenle lige katılamayacaklarını söyledi. Günay bu tehlikenin önüne geçilebilmesi için lisans çıkarma yasağının kaldırılması gerektiğini söyledi.

ŞAMPİYON OLMUŞLARDI

Yeşil-beyazlılar 2009-2010 sezonunda Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la şampiyon olarak tarihindeki en büyük başarısını elde etmişti.

YORUMLAR (1)
  • Reisin Fedaisi: Bu hükümet döneminde iyi olan herşeyi bitirdiler. Bursasporun bu halde olması tamamen siyasidir. Cevap Yaz 3 14 Yayından Kaldır
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Bursaspor, 57 Milyon TL Borç Nedeniyle Lisans Alamadı Bursaspor, 57 Milyon TL Borç Nedeniyle Lisans Alamadı

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Son Dakika Spor Bursaspor lige katılamıyor mu? Başkandan tüm soru işaretlerine cevap - Son Dakika


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