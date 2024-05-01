Bursaspor Başkanlık Seçimleri İçin Adaylar Belli Olmaya Başladı - Son Dakika
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Bursaspor Başkanlık Seçimleri İçin Adaylar Belli Olmaya Başladı

Bursaspor Başkanlık Seçimleri İçin Adaylar Belli Olmaya Başladı

Bursaspor'un 3. lige düşmesiyle birlikte belirsizlik devam ederken, önümüzdeki ay yapılacak genel kurulda adaylar da netleşmeye başladı. Mevcut Başkan Sinan Bür'ün yeniden aday olup olmayacağı belirsizken, Avukat İbrahim Levent Dönertaş Bursaspor Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

01.05.2024 15:48  Güncelleme: 15:52
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3'ncü lige düşen Bursaspor'da belirsizlik devam ederken önümüzdeki ay yapılacak genel kurulda adaylar da netleşmeye başladı.

Mevcut Başkan Sinan Bür ve ekibinin yeniden aday olup olmayacağı netlik kazanmazken, Avukat İbrahim Levent Dönertaş Bursaspor Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Bursa'da iş dünyası başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ilçe belediye başkanlarıyla sürdürülen görüşmelerin ardından listenin şekilleneceğini ifade eden Levent Dönertaş şu cümleleri kurdu;

"Bursaspor'da mutlaka güven ortamının sağlanması gerekiyor. Şeffaflık önemli. Şehrin dinamikleri ile yapılan görüşmelerin ardından listemizi de kamuoyu ile paylaşacağız. Bursaspor'un mali yapısı da ortada. Yapılacak çok iş var. Sadece tahtayı açmanın yeterli olacağını düşünmüyorum. Bursaspor'da zihniyet değişikliğe gidilmeli. Mutlaka yönetim katkısı olacaktır. Yönetimde yer alacak arkadaşlarla bu konuyu da ilerleyen günlerde Bursaspor camiasıyla paylaşacağız."

Bursaspor'un layık olduğu yerde olmamasının hem kendisini hem de taraftar da büyük üzüntü oluşturduğunu vurgulayan Levent Dönertaş, Bursa'da 'ortak iradenin' ortaya konulmasının önemine dikkat çekti. Bursaspor'un Bursa'nın markası olduğunu ve içinde bulunduğu durumun Bursa'ya yakışmadığını vurgulayan Levent Dönertaş, Bursa erkek lisesi mezunu ve Hasan Bora döneminde Bursaspor genç takımında top oynamış. Bir dönem savcılık ve bir dönemde noterlik yapan Levent Dönertaş, halen serbest avukatlık yapıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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