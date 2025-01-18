SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu
BURSASPOR: Michineau 16, Sarper David Mutaf 11, Pipes, Grantham 18, Gavrilovic 17, Brown 17, Ömer Utku Al, Berkay Candan 6, Sharma, Mehmet
PETKİMSPOR: Dotson 10, Beck 15, Williams 30, Tyree 14, Troy Selim Şav 4, Russell 11, Yavuz Gültekin 17, Aldridge, Salinas 10, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir
1'İNCİ Periyot: 30-25
DEVRE: 40-55
3'ÜNCÜ Periyot: 66-79
BASKETBOL Süper Ligi'nin 15'inci hafta maçında Bursaspor Basket, sahasında Petkimspor'a 111-85 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Bursaspor Basket, Petkimspor'a 111-85 Yenildi - Son Dakika
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