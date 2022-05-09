Bursaspor Basketbol Takımı, üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Bursaspor Basketbol Takımı, üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi

09.05.2022 15:01
Bursaspor Basketbol Takımı, üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi

Frutti Extra Bursaspor, sözleşmelerini 2 yıl daha uzattığı başarılı oyuncuları Derek Needham, Dave Dudzinski ve Onuralp Bitim için imza töreni düzenledi.

Frutti Extra Bursaspor, sözleşmelerini 2 yıl daha uzattığı başarılı oyuncuları Derek Needham, Dave Dudzinski ve Onuralp Bitim için imza töreni düzenledi.

Bursaspor Basketbol Takımı, yoğun tempoda geçen normal sezonun ardından play-off mücadeleleri ve EuroCup finali öncesinde yeni sezon hazırlıklarına erken başladı. Performanslarıyla beğeni toplayan oyuncuları; Onuralp Bitim, Derek Needham ve Dave Dudzinski'nin sözleşmelerini 2 yıl daha uzatan yeşil-beyazlılar, Barış Spor Salonu'nda bu oyuncular için imza töreni düzenledi.

"Hızlı başlangıç yaptık"

Düzenlenen törende açıklamalarda bulunan Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, çok önemli bir mücadelenin kendilerini beklediğini belirterek, "Bu önemli yolculuk öncesi takımımızın önemli oyuncularından Onuralp Bitim, Needham ve Dudzinski ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladık. Kurulduğu günden bu yana Avrupa hedefi olan takımımızla ilgili daha sezon bitmeden anlaşmalarımızı yapıyoruz. Hızlı bir başlangıç yaptık. Oyuncularımızla sözleşme imzaladığımız için mutluyuz. Bursaspor camiasına hayırlı olsun. Biz takımımızdaki bütün oyunculara teklif yaptık. Kolay bir karar olmayabilir. Bazı oyuncularımız kariyerlerine başka takımlarda devam etmek isteyebilir. Teknik ekibimizle oturup değerlendireceğiz" dedi.

Oyuncular yeni sözleşmeden memnun

Onuralp Bitim, sözleşme yenilemekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Güzel giden bir sezonda başarılı ve mutlu olduğum kulübümde kalmaktan dolayı mutluyum. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağımız sezonlar yaşarız" diye konuştu.

Derek Needham ise, "Benim için zor bir seçim değildi. Burada iyi bir iletişim yakaladık. Bursaspor'da iki sene daha oynamayı gönül rahatlığıyla kabul ediyorum" ifadeleri kullandı.

Dave Dudzinski de, "Bursaspor formasıyla iyi işler yapıyoruz. Çok iyi bir organizasyon ve çok çok iyi bir taraftar grubumuz var. Kaldığım için mutluyum" cümlelerine yer verdi. - BURSA

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Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi

Onuralp Bitim, basketbol, Bursaspor, Needham, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Basketbol Takımı, üç oyuncusuyla sözleşme yeniledi - Son Dakika


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