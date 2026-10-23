Bursaspor Basketbol'u 83-64 mağlup eden Çayırova Belediyespor, ligde ilk kez kazandı - Son Dakika
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Bursaspor Basketbol'u 83-64 mağlup eden Çayırova Belediyespor, ligde ilk kez kazandı

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Bursaspor Basketbol\'u 83-64 mağlup eden Çayırova Belediyespor, ligde ilk kez kazandı
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Basketbol Süper Ligi 5. haftasında Glint Çayırova Belediyespor, sahasında Bursaspor Basketbol'u 83-64'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla Çayırova ligdeki ilk galibiyetine ulaşırken Bursaspor Basketbol dördüncü kez kaybetti.

Salon: Çayırova Belediyesi

Hakemler: Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör, Alper Gökçebel

Glint Çayırova Belediyespor: Crawford 20, Sulaimon 4, White 22, Brooks 6, Simmons 11, Sokolowski 6, Kartal Özmızrak 6, Gallinat 1, Enes Berkay Taşkıran 7, Emin Kara

Bursaspor Basketbol: Hammonds 6, Watson 5, Ergi Tırpancı 7, Brandon 8, Brown 19, Freeman 6, Buğra Çal 3, Ömer Can İlyasoğlu, Washington 10, Moore

1. Periyot: 20-15

Devre: 43-28

3. Periyot: 65-45

Beş faulle çıkanlar: 32.05 Ergi Tırpancı, 34.20 Hammonds (Bursaspor Basketbol)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Glint Çayırova Belediyespor, sahasında Bursaspor Basketbol'u 83-64 yendi.

Müsabakada ilk yarının son dakikası içinde yaşanan skorbord arızası nedeniyle bir süre duran oyun, sorunun giderilmesiyle kaldığı yerden devam etti.

Mavi-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde ilk galibiyetini aldı. Bursaspor Basketbol ise ligdeki dördüncü yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
BasketbolBursasporSporSon Dakika

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