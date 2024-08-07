Bursaspor Bolu kampında dar alan oyunlarıyla çalıştı

Spor

Bursaspor'un Bolu kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü çalışmasını dar alan oyunları ile tamamladı.

Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde çabuk kuvvet çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek. - BURSA