Bursaspor hazırlık maçlarında iki galibiyet aldı - Son Dakika
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Bursaspor hazırlık maçlarında iki galibiyet aldı

29.08.2022 10:56
Bursaspor hazırlık maçlarında iki galibiyet aldı

Bursaspor, bu sezon başında oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet alabildi.

Bursaspor, bu sezon başında oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet alabildi. Yeşil-beyazlılar, Aksaray Belediyespor ve Etimesgut'u yenmeyi başardı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da ve Bursa'da toplam 5 hazırlık maçı yapan Bursaspor, 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de beraberlik aldı. İlk mücadelede Suudi Arabistan Süper Lig takımlarından Al-Tai ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. İkinci maçta Aksaray Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmasını başardı.

Orduspor 1967'ye yenildi

Bursa temsilcisi, ilk mağlubiyetini ise Orduspor 1967'ye karşı aldı. Yeşil-beyazlılar, müsabakadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bursaspor, Afyon kampının son maçında TFF 2. Lig takımlarından Etimesgut Belediyespor ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Yeşil-beyazlı ekip, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında ise Belediye Kütahyaspor'la karşılaştı. 500 kadar taraftarında izlediği müsabakada pek varlık gösteremeyen Bursaspor, rakibine 2-1 kaybetti. İlk haftayı bay geçen Bursaspor, 5 Eylül'de TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk maçına deplasmanda Afyonspor karşısında çıkacak. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursaspor, Aksaray, Afyon, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor hazırlık maçlarında iki galibiyet aldı - Son Dakika

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