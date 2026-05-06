Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Uğur Akyıldız
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 12, Smith (11), King 4, Konontsuk 16, Nnoko 7, Childress 14, Tevfik Akdamar, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar 4, Georges-hunt 17
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 17, Pipes 13, Mustafa 5, Mensah 6, Gavrilovic 8, Vuurst 6, Yiğit Özkan 4, Pusica 3, Metin Türen, Can Kaan Turgut 3, Bandaogo 4, Doğan Şenli 3
1.? ?Periyot: 24-27
Devre: 49-37
3.? ?Periyot: 67-56
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Bursaspor Basketbol, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91- 72 yendi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Büyükçekmece'yi Yenerek 28. Haftayı Kazançla Kapadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?