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Bursaspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı - Son Dakika

Bursaspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

05.02.2022 12:40
Bursaspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı

Bursaspor Kulübü, bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı öncesi bir futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Altınordu maçı öncesinde yapılan olağan Covid PCR Testi sonucunda bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." - BURSA

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Koronavirüs, Spor Toto, Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor'da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı - Son Dakika
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