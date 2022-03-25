Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

25.03.2022 13:14
Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlı takım, ilk olarak salonda kuvvet çalışmaları, ardından sahada dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor
Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor'da, Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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