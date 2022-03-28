Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti

28.03.2022 13:53
Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti

Bursaspor, bir günlük iznin ardından Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, bir günlük iznin ardından Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres istasyonlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti

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Bursaspor kendi arasında maç yaptı Bursaspor kendi arasında maç yaptı

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Bursaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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