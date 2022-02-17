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Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti

17.02.2022 18:00
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşil-beyazlı takım yarı sahada çift kale maç yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti
Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti

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İbrahim Yazıcı, Ankaragücü, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Bursaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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