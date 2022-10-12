Bursaspor'da başkan adayları listelerini 15 Ekim Cumartesi verecek - Son Dakika
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Bursaspor'da başkan adayları listelerini 15 Ekim Cumartesi verecek

12.10.2022 18:55
Bursaspor'da başkan adayları listelerini 15 Ekim Cumartesi verecek

Olağanüstü Kongre'ye giden Bursaspor'da başkan adaylarının listelerini 15 Ekim Cumartesi günü saat 15.00 ile 17.00 arasında Divan Kurulu'na teslim edilmesi gerektiği açıklandı.

Olağanüstü Kongre'ye giden Bursaspor'da başkan adaylarının listelerini 15 Ekim Cumartesi günü saat 15.00 ile 17.00 arasında Divan Kurulu'na teslim edilmesi gerektiği açıklandı.

Olağanüstü Kongre'ye giden TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor'da başkan adayları listelerini cumartesi günü teslim edecek. Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yaptığı açıklamada, "Bursaspor Kulübü'nde son 6 yılda 6 olağanüstü ve 2 olağan kongre yapılarak 5 ayrı başkan göreve gelmiştir. Bu durum camiada kriz üstüne krizler oluşturmuştur. Ancak; başkan adaylarının bu göreve talip olmadan önce kulübün alacak, verecek ödenecek dosyalar ile ilgili yani mali yapısı konusunda bütün bilgilere sahip olmalarını istiyoruz. Genel Kuruldan sonra bu konulardan bilgimiz yoktu, şaşırdık gibi bahanelere sığınmamalarını istiyoruz. Geçmişte bunları yaşadık" dedi.

"Ömer Furkan Banaz yönetiminin göreve devam etmesinden yanayız" Divan Yönetimi olarak bir çok girişimlerde bulunduklarını ve Başkan Ömer Furkan Banaz ve Sportif Direktör İsmail Ertekin ile görüşerek kulübün son durumu hakkında geniş bilgi sahibi olduklarını, futbolcuların ve idari personelin maaşlarının ve deplasman giderlerinin düzenli olarak ödendiği bilgisini aldıklarını açıklayan Sakder, "İstifa kararına saygılıyız ancak Bursaspor'un menfaatleri açısından Ömer Furkan Banaz yönetiminin göreve devam etmesinden yanayız .Zaten aday çıkmadığı taktirde tüzüğümüz gereği mevcut yönetim 6 ay daha görevinin başında olacaktır" ifadeleri kullandı.

Listeler Cumartesi günü verilecek Bursaspor Kulübü tüzüğü gereği Başkan adaylarının listelerini Divan Başkanlığına sunmalarının gerektiğini açıklayan Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, 15 Ekim Cumartesi günü saat 15.00 ile 17.00 saatleri arasında başkan adaylarının listelerini Özlüce Tesisleri'nde Divan Yönetim Kurulu olarak kabul edeceklerini açıkladı. Başkan Sakder ayrıca, başkan adaylarının yürürlüğe giren yeni 7405 sayılı Spor kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 5. Maddesi 4. Fıkrasına göre, 'Yetkili organlarda görev alacak kişilerin adli sicil ve adli arşiv kayıtlarını' başvuru listelerine eklemeleri gerektiğini söyledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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