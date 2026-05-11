Bursaspor\'da Duygusal Veda: Muhammet Demir

Bursaspor, son iki sezondur formayı giyen ve şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan takım kaptanı Muhammet Demir ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Başkan Enes Çelik, Muhammet Demir'in zor günlerdeki fedakarlığına dikkat çekerek teşekkür etti.

Bursaspor'da yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında duygusal bir veda yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, iki sezondur başarıyla forma giyen ve takımın şampiyonluk kupasını kaldırmasında büyük emekleri olan kaptan Muhammet Demir ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tecrübeli oyuncu ile karşılıklı anlaşma sağlandığı belirtilerek; "Muhammet Demir'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Başkan Enes Çelik: "Zor zamanların kahramanı oldu"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Muhammet'in kulübe olan bağlılığına vurgu yaparak, "Bugün kaptanla bir araya geldik. İki sene gözümün önünden geçti. Gerçekten çok zorlu şartlarda ciddi emekleri oldu. Daha rahat imkanlarda, farklı kulüplerde oynama imkanı varken; çok sevdiği Bursaspor'un zor zamanlarında bizimle beraber oldu. İnşallah futbolculuk kariyerinin ardından da farklı misyonlarla kulübümüzle yolları yeniden kesişir. Kaptanın sahadaki liderliği kadar, kulübün en sıkıntılı dönemlerinde elini taşın altına koyması camia tarafından takdirle karşılanırken, bu veda yeni sezon yapılanmasının ilk önemli adımı oldu" ifadelerini kullandı. - BURSA