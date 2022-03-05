Bursaspor'da görev dağılımı gerçekleşti - Son Dakika
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Bursaspor'da görev dağılımı gerçekleşti

05.03.2022 19:04
Bursaspor'da görev dağılımı gerçekleşti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da görev dağılımı gerçekleşti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da görev dağılımı gerçekleşti. Başkan Ömer Furkan Banaz, aynı zamanda Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak.

Bursaspor'da görev dağılımı şöyle oldu: Talha Temur Han (2. Başkan), Mustafa Kuzu (İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan), Sinan Topuk (Genel Sekreter), Mehmet Zahit Yanar (Futbol Şube Sorumlusu), Ahmet Güngör (Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Onur Özen (Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Metin Alp (Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Karaca (Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Selim Yolgeçen (Amatör Branşlar ve Futbol Okulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Enes Can Demir (Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Rıdvan Gültekin Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi), Ramazan Çetin Kaya (Kurumsal Strateji ve Planlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi - Yönetim Kurulu Sözcüsü)

Bu arada Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz, Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapacak. - BURSA

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Kaynak: İHA

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