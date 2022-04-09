Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı

09.04.2022 20:51
Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor yarın oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıkları bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor yarın oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıkları bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında yarın akşam saat 20.30'da sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bu arada Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün, akşam yemeği sonrasında yeni yaşını teknik heyet, futbolcular ve a takım personeli ile birlikte kutladı. - BURSA

Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı

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İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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