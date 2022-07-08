Bursaspor'da kombineler 1 Ağustos'ta çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'da kombineler 1 Ağustos'ta çıkıyor

08.07.2022 20:54
Bursaspor'da kombineler 1 Ağustos'ta çıkıyor

Bursaspor Kulübü, kombinelerin 1 Ağustos'ta çıkacağını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, kombinelerin 1 Ağustos'ta çıkacağını duyurdu. Kombine fiyatları 400 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor.

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor'da kombine fiyatları belli oldu. 1 Ağustos'ta satışa çıkacak kombinelerin fiyatları 400 ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. İşte yeşil-beyazlıların belirlediği fiyatlar; "Kale Arkası Tribünü: 400 TL, Doğu Üst Tribünü: 750 TL, Doğu Alt Tribünü: 900 TL, Batı Alt Tribünü: 1.500 TL, VIP Tribünü: 2.000 TL, 1963 Tribünü: 3.500 TL" - BURSA

YORUMLAR
500
Bursaspor'un fikstürü belli oldu Bursaspor'un fikstürü belli oldu Nicolas Zalazar da Bursaspor'a veda etti Nicolas Zalazar da Bursaspor'a veda etti
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da kombineler 1 Ağustos'ta çıkıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 21:14:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor'da kombineler 1 Ağustos'ta çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement