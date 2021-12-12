Üye Girişi
Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı

12.12.2021 21:38
Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Özcan Bizati ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, teknik direktör Özcan Bizati ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Son olarak kendi evinde Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da taraftarlar teknik Direktör Özcan Bizati'yi istifaya çağırmıştı. Bursaspor yönetim kurulu bugün yaptığı toplantı sonrasında resmi internet sitesinden teknik direktör Özcan Bizati ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu şekilde;"Teknik Direktörümüz Özcan Bizati ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz."


Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı

Özcan Bizati, Bursaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı 21:29 Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı
Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket 18:42 Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke 17:22 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı 15:33 Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni 14:50 Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek 09:33 Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar

Son Dakika Haberleri
21:29 Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı
21:00 Beşiktaş galibiyet hasretine Kayserispor karşısında son verdi
20:44 Doktorlar 4 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak
20:07 Müge Anlı'da eşinin pideciye kaçtığını öğrenmişti! Serkan Kıyak intihar etti
20:03 Ekrem İmamoğlu, vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu Halk Ekmek'in maliyetini paylaştı
19:59 Beşiktaş tribünlerinde alkış tufanı koparan an!
19:29 Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüsten182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi
19:28 Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı!
19:14 Babasının dövdüğü Cihan bebek ilk kez görüntülendi
19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz
Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler         
21:41
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama         
20:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 21:44:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bursaspor'da Özcan Bizati ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement