Bursaspor'da tempo arttı - Son Dakika
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Bursaspor'da tempo arttı

04.03.2022 00:57
Bursaspor'da tempo arttı

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında pazar günü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında pazar günü deplasmanda Boluspor'la karşılaşacak olan Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugün taktik idman yaptı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalıştı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

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Spor Toto, Bursaspor, Boluspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da tempo arttı - Son Dakika


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