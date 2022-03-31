Bursaspor'da tempo arttı - Son Dakika
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Bursaspor'da tempo arttı

31.03.2022 16:35
Bursaspor'da tempo arttı

Bursaspor bugünkü antrenmanda tempolu koşular yaptı.

Bursaspor bugünkü antrenmanda tempolu koşular yaptı. Teknik Direktör Mustafa Er, oyuncularının kondisyonları ile ilgili notlar aldı.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı.

Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor'da tempo arttı
Bursaspor'da tempo arttı
Bursaspor'da tempo arttı
Bursaspor'da tempo arttı

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Bursaspor taktik antrenman yaptı Bursaspor taktik antrenman yaptı

KEÇİÖRENGÜCÜ, Mustafa Er, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor'da tempo arttı - Son Dakika


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